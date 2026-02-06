“L’Italia è con voi”. FdI lancia campagna a sostegno delle forze dell’ordine

“L’Italia è con voi” è il titolo della campagna lanciata da Fratelli d’Italia a sostegno delle forze dell’ordine. Sulle principali città italiane sono comparsi dei cartelloni con questa scritta realizzati dal partito di Giorgia Meloni dove campeggia l’immagine dell’agente di polizia violentemente aggredito nel corso della manifestazione di sabato scorso organizzata a Torino a sostegno del centro sociale Askatasuna, sgomberato il 18 dicembre dello scorso anno. “La campagna di Fratelli d’Italia per ribadire la sua vicinanza alle donne e agli uomini in divisa. Siamo con voi”, è il commento che accompagna il post pubblicato sul profilo Instagram del partito.

L’iniziativa parte all’indomani dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto sicurezza che, come ha spiegato Meloni sul suo profilo Twitter, punta a “difendere i cittadini e mettere le Forze dell’ordine nelle condizioni di lavorare meglio e con maggiori tutele".

Il premier, dopo una dettagliata esposizione dei singoli provvedimenti presi, conclude: “Continuiamo così ad aggiungere tasselli a un disegno preciso: uno Stato che non gira la testa dall’altra parte, che difende chi ci difende e che restituisce sicurezza e libertà ai cittadini”.