L'addio a Silvio Berlusconi: la camera ardente e i funerali di Stato in Duomo

Il corpo dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, deceduto questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano, sarà trasferito nel primo pomeriggio nella sua casa di Arcore, a Villa San Martino. Le operazioni di traslazione sarebbero già in corso.

Per quanto concerne, invece, la celebrazione dei funerali di Stato, questi dovrebbero svolgersi nella mattinata di mercoledì 14 giugno presumibilmente nel Duomo di Milano, con omelia di Gianni Letta. Il Quirinale è rimasto in contatto con la famiglia dell'ex premier per eventuali modifiche da apportare all'agenda del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale, come confermato, sarà ovviamente presente ai funerali. Attesa anche la partecipazione di altri Capi di Stato stranieri. Il sindaco di Arcore Rosalba Colombo ha annunciato il lutto cittadino.

Saranno due i giorni di camera ardente, che potrebbe essere allestita a Mediaset, nella sede di Cologno Monzese. In tanti hanno dato disponibilità per esporre la salma di Silvio Berlusconi. Tra i primi Ignazio La Russa: "Ho fatto sapere alla famiglia e alla figlia Barbara che, se lo ritenessero opportuno, il Senato è disponibile ad allestire la camera ardente" , ha dichiarato infatti il presidente del consesso di Palazzo Madama in collegamento telefonico col Tg1. "Il Senato sarebbe orgoglioso di poter dare l’estremo saluto a un uomo che ha segnato la vita del Paese" , ha aggiunto. "Simbolicamente credo sia qualcosa che abbia un significato, ma la decisione è chiaramente della famiglia. Io posso solo dare la disponibilità del Senato" , ha concluso.

Anche il sindaco di Milano Beppe Sala ha teso una mano ai familiari dell'ex presidente del Consiglio, offrendo la possibilità di allestire la camera ardente presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune. "Ho offerto, tramite Fedele Confalonieri, alla sua famiglia la Sala Alessi per la Camera ardente, se lo gradissero" , ha anticipato Sala durante una conferenza stampa, "però ovviamente sono cose che stanno nella volontà della famiglia, e credo che sia assolutamente giusto se volessero".