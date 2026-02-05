L'ambasciata russa attacca Tajani: "Per voi Mosca è colpevole in tutto"

Il Cremlino torna a mettere nel mirino Roma. L’ambasciata della Federazione Russa in Italia ha diffuso una nota sui social in risposta alle affermazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito ai presunti attacchi informatici di origine russa. Nel messaggio, la diplomazia di Mosca ironizza sulle accuse, affermando: "Forse qualcuno dubita che la Russia sia colpevole sempre e in tutto? Anche dello scioglimento dei ghiacciai sulle Alpi italiane, del maltempo in Sicilia, delle malattie dei pini romani, del calo di pesci spada nelle acque nostrane del Mediterraneo, nonché delle zanzare italiane incattivite…?". E ancora: "Ma come tireremmo avanti, se la Russia non esistesse?".

Il post è accompagnato da un’immagine satirica che raffigura una bandiera russa sopra una mano che manovra l’Italia come un burattino, con riferimenti a incendi, allagamenti e zanzare di grandi dimensioni, insieme alla scritta "È tutta colpa della Russia!".

Le dichiarazioni dell’ambasciata arrivano all’indomani dell’intervento di Tajani, che da Washington ha parlato apertamente di sventati attacchi hacker diretta contro alcune sedi del ministero degli Esteri e contro siti legati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Durante una conferenza stampa, il ministro ha spiegato: "Abbiamo anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington". Ha quindi sottolineato: "La sicurezza cibernetica diventa fondamentale, sono molto soddisfatto".

Secondo quanto riferito dallo stesso Tajani "la matrice è russa" e tra gli obiettivi ci sarebbero stati anche alcuni alberghi situati a Cortina.

Tra questi figurerebbe una struttura a quattro stelle, colpita da un attacco informatico rivendicato dal gruppo di hacker filorussi "Noname057(16)". In seguito all’azione, i servizi online dell’hotel sarebbero rimasti inaccessibili per diverse ore.