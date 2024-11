Landini, dalla rivolta sociale alla rivolta del guanto

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla rivolta sociale alla rivolta del guanto è un attimo. Landini Maurizio cambia i termini ma non la sostanza, il suo black friday è segnato da uno slogan che fa tornare alla mente il programma di Grillo e dei seguaci che volevano aprire il parlamento come una scatoletta di tonno.

Il sindacalista principe lancia la sfida, indossa una cravatta rossa sulla quale mancano la falce e il martello, il colore e l’articolo di abbigliamento sono gli stessi indossati da, non c’è molta differenza, Palazzo Chigi è, nei sogni, la Capitol Hill di Landini il quale ha convocato la folla non davanti ai cancelli, chiusi, delle fabbriche Stellantis per non urtare il titolare degli edifici, ha preferito astutamente Bologna e Napoli mentre altrove i famosi antagonisti incendiavano cassonetti e attaccavano la polizia. La classe operaia va in paradiso, film magico di Elio Petri, resta una storia che non è mai piaciuta alla sinistra. Per farsi riconoscere, meglio l’inferno.