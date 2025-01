L'anti pneumococco è in farmacia a Monza, Lecco e Cremona

Ascolta ora 00:00 00:00

Con un progetto sperimentale il vaccino antipneumococcico sarà somministrato in farmacia. Iniziativa per le Ats Brianza e Val Padana nelle province di Monza-Brianza, Lecco e Cremona riservata ai residenti tra i 65 e i 72 anni. «La sanità di prossimità deve essere interpretata in chiave di prevenzione e questo non potrà che contribuire a innalzare il livello delle risposte sanitarie, oltre che alla sostenibilità della spesa» ha detto il governatore Attilio Fontana alla presentazione del progetto a cui hanno partecipato la presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca e quello della Federazione Ordini dei farmacisti Andrea Mandelli. La sperimentazione, per l'assessore al Bilancio Marco Alparone, farmacista, è «coerente con gli obiettivi del Pnrr, essendo concepita anche per rafforzare la cultura della prevenzione con un approccio integrato e capillare». Michele Brait, dg dell'Ats Brianza e Ida Maria Ada Ramponi, già dg dell'Ats Val Padana, hanno posto l'accento sul contributo alla riduzione delle liste d'attesa nei centri vaccinali e negli ambulatori.

Mentre il leghista Emanuele Monti, presidente della commissione regionale Sostenibilità sociale, auspica che il progetto possa essere esteso a tutta la Regione e «rappresentare un esempio positivo meritevole di essere replicato su scala nazionale».