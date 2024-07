Al lavoro (solo) nel giorno del compleanno

Ascolta ora 00:00 00:00

Una bella bottiglia di bollicine stappata in mezzo alla tangenziale per festeggiare il suo compleanno, di notte, chi può averlo fatto? Fantozzi? Un rom che ha perso la strada? Un operaio dell'Ama? In realtà gli operai dell'Ama ci sono nel video, ma non erano loro i festeggiati. Il brindisi era per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, lì in mezzo a quattro operai, per girare un video da postare sui social, tutto contento per aver tolto le erbacce che invadevano la strada. Il video all'inizio mi sembrava un film horror, che so, l'invasione delle piante assassine, Gualtieri l'eroe che arriva e sconfigge i terribili mutanti verdi.

«Questo intervento non veniva fatto da moltissimi anni e è necessaria l'escavatrice perché è molto fitta la vegetazione». Da moltissimi anni, prima non se ne era mai accorto, il nostro Roberto, probabilmente a Roma la manutenzione della vegetazione si fa ogni due anni dall'insediamento, ciò che dovrebbe essere ordinario diventa straordinario, un'impresa titanica, faraonica, mica si poteva non immortalare l'impresa, con lo stesso tempo a New York tiravano su e inauguravano un grattacielo ma non lamentiamoci, su. Nel video a qualcuno scappa detto: «Il compleanno in tangenziale ce mancava».

Per una volta lasciamo stare le polemiche, le buche, la Stazione Termini diventata un posto dove è meglio non arrivare o partire dopo le nove di sera, la spazzatura, le periferie lasciate e se stesse e via dicendo.

Il punto è questo: la tangenziale è diserbata, e è giusto farci un video, quando gli ricapita un'occasione del genere? Evento talmente raro che per regalo di compleanno il sindaco ha ritenuto giusto farsi riprendere, parlare alla telecamera con fierezza, mostrare ai romani che lui è un sindaco che lavora duro pure il giorno del compleanno, sebbene a guardare il resto della capitale venga il dubbio solo quel giorno. Tanti auguri di compleanno sindaco, ma soprattutto tanti auguri ai romani.