"Il rapporto con Meloni? Ricostruzioni fantasy". Salvini riunisce i suoi in vista delle Europee

A un mese esatto dalle elezioni regionali in Basilicata e a poche settimane dalla chiusura delle liste elettorali da presentare in vista del voto europeo e comunale, Matteo Salvini convoca in via eccezionale a Roma, con poco più di 24 ore di anticipo, il Consiglio federale straordinario della Lega negli uffici alla Camera dei Deputati. La riunione del "parlamentino" del Carroccio si è svolta in presenza nella Sala Bruno Salvadori del gruppo a Montecitorio e in collegamento a distanza. All'ordine del giorno, c'era anche l'evento di Identità e Democrazia che si terrà sabato a Roma; nonché il tesseramento, le nuove adesioni di sindaci e amministratori locali e l'apertura di nuove sedi e i congressi.

"Il rapporto con Meloni? Ricostruzioni fantasy"

Per il vicepresidente del Consiglio, poco prima di entrare nella sede della Camera, c'è anche il tempo per scambiare due parole con i cronisti presenti: " Il rapporto con Meloni? L'ho abbracciata perché è un'amica - ribadisce -. Non leggo più le ricostruzioni, sono fantasy più che cronaca politica ". Salvini ci tiene comunque a precisare che quello di stasera non era un Consiglio convocato di urgenza: " Ci convochiamo una volta al mese. Ci sono 4mila comuni che vanno al voto in tarda primavera, ci sono le Europee e ci vuole un programma ", ricorda. A chi gli chiede se quella di oggi era una chiamata alle armi per vedere chi ci sta e chi no, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva minimizzato: " Anche questo è fantasy ".

Il lavoro sulle elezioni europee e amministrative dell'8 e 9 giugno prossimi è ancora in divenire: " Le liste verranno depositate il 30 aprile, non stasera ". Eppure il tormentone "Vannacci sì, Vannacci no" prosegue incessantemente. Da questo punto di vista Salvini conferma i propri giudizi sul generale: " È una persona che stimo, con cui c'è un ragionamento aperto, decideremo entrambi il destino comune. A me farebbe sicuramente piacere ". Ma è ancora presto, lascia intendere.

Salvini si prepara all'evento di ID

Nel frattempo i fari sono ora puntati sull'evento di sabato a Roma di Id. I presidenti di Regione che non saranno presenti nella Capitale " sono assenze giustificate ", ribatte il segretario della Lega. Nella kermesse intotolata "Winds of Change" ci saranno tuttavia diversi alleati storici e recenti: dal Rassemblement National (Francia), con Marine Le Pen che invierà un video-messaggio, al FPÖ (Austria), passando per Vlaams Belang (Fiandre) e Chega (Portogallo), fresco di successo elettorale nel suo Paese. " Se deve ritenersi un flop un evento che porta gente da Lisbona, Parigi, Vienna, Bruxelles e Washington per parlare di lavoro e di futuro... Degli altri non ho notizie, se non i ritiri di due giorni nelle spa - aggiunge il leader con una punta di ironia contro il Partito Democratico -. Ecco, noi ai ritiri nelle spa, al superlusso, preferiamo una mezza giornata di lavoro ".