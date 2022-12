Il "regalo" di Zingaretti ai cittadini: la maxi-stangata Irpef

Manca sempre meno all'appuntamento delle elezioni regionali in Lazio e, mentre prosegue imperterrita l'attività del "poltronificio" con la nomina di nuovi dirigenti, arriva per i cittadini l'ultimo regalo di Nicola Zingaretti, il governatore uscente.

In un momento di crisi economica come questo, con caro prezzi e caro bollette, l'attuale giunta ha provveduto a disporre un aumento dell’Irpef locale. Una stangata per i laziali, già alle prese con l'incremento generale dei costi.

La Regione Lazio ha infatti rimodulato gli scaglioni di reddito, modificando le addizionali regionali Irpef. In sostanza è stata mantenuta l’aliquota dell’1,73% per il primo scaglione (fino a 15 mila euro di reddito), mentre gli altri tre scaglioni hanno avuto una maggiorazione dell’1,60%, arrivando al 3,33%.

Una maxi-stangata imperdonabile per Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio. " Dalla Giunta Zingaretti arriva un pessimo regalo di fine anno. Leggo con profondo dispiacere che si è sfruttato il cambio di scaglioni di reddito deciso da una norma governativa nazionale per modificare al rialzo anche le addizionali Irpef regionali, arrivando al massimo previsto dalla normativa ", dichiara l'ex capo della Croce rossa, come riportato da Il Tempo. " Una mossa imbarazzante per cercare di ripianare l’enorme debito maturato dalla Regione Lazio in questi anni che grava sulle spalle di cittadini, già impegnati ad affrontare l'aumento delle bollette e del tasso dei mutui ", aggiunge.

La decisione della Giunta Zingaretti ha dato il via libera a quella che può essere definita come una vera e propria stangata nei confronti delle famiglie che vivono in Lazio. " La nuova Regione Lazio procederà in modo opposto alla sinistra delle tasse ", ha promesso Rocca.