Il Leoncavallo minaccia nuove occupazioni: "Compiere ogni passo necessario"

Il Leoncavallo sembra pronto a occupare nuovi spazi a Milano dopo lo sgombero compiuto a metà agosto dallo spazio occupato in via Watteu. La sede proposta a bando dal Comune di Milano sembra non essere stata gradita dagli attivisti, che nonostante abbiano ricevuto a parole il sostegno di artisti, esponenti della cultura e politici, non hanno trovato nessuno pronto a mettere mano al portafoglio per dare loro una mano. Quindi ora, a due mesi da quello sgombero ritardato per anni, il centro social ha l'esigenza di trovare un nuovo spazio, anche se non sembrano particolarmente propensi all'acquisto o all'affitto ma quanto, piuttosto, a una nuova occupazione o a trovare qualcuno che investa per loro, siano questi soggetti pubblici o privati. L'opzione occupazione resta sul tavolo, nonostante la conclamata illegalità e il nuovo rischio sgombero.

" C'è un sogno collettivo, la voglia di prendersi un mondo diverso. È stato anche detto con forza che il Leoncavallo non riguarda un singolo luogo o i Centri sociali diffusi nel Paese. Riguarda, invece la possibilità che esista, e si manifesti con forza, un'alternativa ideale seria, polifonica e poliedrica allo Stato delle cose presenti ", si legge in un lungo proclama diffuso dal centro sociale, il quale tiene fermo la promessa di " compiere ogni passo necessario per assicurare al Leoncavallo e a ogni altro spazio autogestito il diritto d'esistenza e di agibilità politica. Gli spazi sociali autogestiti hanno creato e continueranno certo, a creare qualche problema agli amministratori e volte, agli abitanti della città. Ma sono stati una risorsa collettiva preziosa, un patrimonio al quale nessuna città può rinunciare ", scrivono ancora. Quindi ammettono di creare problemi e di esserne consapevoli ma sostengono il principio che l'egoismo di una minoranza debba avere ragione sulla maggioranza. Il tutto ammantato dietro il pretesto del bene comune, ma per i pochi che condividono quel tipo di vita.

" Il Leoncavallo non ha mai pensato che ci sia una strada privilegiata da percorrere al fine di difendere i Centri sociali e di cerarne tanti altri. Tutte le strade sono percorribili: l'occupazione di spazi privati, l'occupazione di spazi pubblici, la donazione, il comodato gratuito, l'affitto, l'acquisto. La strada da percorrere dipende da molteplici fattori: la soggettività dei luoghi, la loro forza, la situazione politica della città e del Paese, la presenza di soggetti sociali, politici ed economici magari molto distanti da noi, ma interessati a dialogare con noi ", scrivono ancora. Tutto questo per lanciare quella che sembra essere una provocazione: " Chi si illudeva che la vicenda del Leoncavallo si sarebbe chiusa con l'occupazione militare dello spazio è uno stolto. Non essendo stata fornita alcuna seria alternativa, via Watteau dobbiamo fare di tutto affinché rimanga la sede del Centro sociale Leoncavallo. Già alcuni spazi e gli archivi sono oggetto di tutela, ma il Leoncavallo è un luogo vivo, la sua storia non può essere inscatolata e condotta altrove. Ogni punto del suo spazio è espressione del suo archivio sempre in costruzione. Se le istituzioni della Città e del Paese non sono state capaci di acquisire lo spazio di via Watteau per il Leoncavallo, sarà il Leoncavallo che acquisirà lo spazio di via Watteau per la città e per il Paese ". La chiusura è emblematica: " Riprendiamoci la città, riprendiamoci la vita, conquistiamo il futuro ".