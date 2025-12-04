ESCLUSIVO - La perizia sul Dna che accusa Sempio

Nessuna risposta dagli acetati provenienti dalla villa di Garlasco, su cui si cercavano nuove tracce di sangue. Tre tracce di Chiara Poggi e una di Alberto Stasi nei contenitori della pattumiera, le tracce di Chiara e del padre sul tappetino del bagno. Ma la risposta cruciale arriva quando si passa alle tracce di Dna trovate sulle unghie della vittima del delitto del 13 agosto 2007: il risultato è “un supporto che va da moderatamente forte a forte all’ipotesi che Sempio Andrea (e tutti i soggetti imparentati con lo stesso per via patrilineare) abbia contribuito alla traccia y428 - mdxs”, cioè il mignolo destro.

Inoltre un supporto “moderato” alla ipotesi che anche il dna sul pollice destro di Chiara appartenga a Sempio.Sono queste le conclusioni del perito Denise Albani sul delitto di Garlasco: conclusioni che rafforzano la tesi della procura di Pavia che vede in Sempio, e non in Alberto Stasi, il vero assassino.