“Lezioni dall’armocromista di Zelensky? Anche no”. La stoccata di Meloni a Conte

Giorgia Meloni, ospite su Rete4 nel programma Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio, è tornata sulla guerra in Ucraina e sulle posizioni assunte dal suo governo nell'ultimo anno e mezzo, da quando si è insediata a Palazzo Chigi. Il premier in carica ha replicato all'ex premier del Movimento 5 stelle, che aveva consigliato al presidente Vladimir Zelensky di indossare anche abiti civili e non solo quelli richiamanti le operazioni militari, come è solito fare da quando la Russia ha invaso il suo Paese. " Farmi dare lezioni di politica estera dall'armocromista di Zelensky anche no... ", ha detto il presidente del Consiglio.

" Io non vado in giro con il piattino in mano come abbiamo visto fare lui, e infatti mi ascoltano ", ha aggiunto il premier Meloni. " Non prenderò mai ordini. Ho una visione e un'idea per questa nazione e vengo ascoltata nel mondo ", ha aggiunto l'inquilina di Palazzo Chigi. " I risultati li stiamo portando a casa e sono quelli che non sono stati in grado di portare a casa altri ", ha dichiarato il presidente del Consiglio, lanciando una stilettata al centrosinistra che ha governato per anni prima che gli italiani votassero un governo di centrodestra che la vede in capo. " Sono estremamente fiera di dimostrare che l'Italia ha un valore: con il giusto orgoglio e con la giusta determinazione può essere centrale ", ha concluso Meloni.

Il premier ha poi affrontato il tema delle opposizioni alla vigilia del voto in Abruzzo per il rinnovo del Consiglio regionale. " Questa è una sinistra proprio lontana anni luce dai problemi dei cittadini e dalle questioni reali: non c'è una parola sul lavoro, sui salari, sull'inflazione, sulla politica industriale. Non hanno una proposta ", ha spiegato Meloni. Questo è un appunto che viene spesso fatto dagli stessi elettori del centrosinistra, che non vedono nel partito guidato da Elly Schlein, così come negli altri, una guida adeguata che sappia fare reale opposizione al centrodestra.