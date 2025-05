Via libera dell'Enac agli animali domestici in cabina: "Veri e propri passeggeri"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Cda dell'Enac che si riunirà il prossimo 12 maggio aggiornerà le " norme che allargano la possibilità di trasportare in aereo gli amici a quattro zampe insieme ai proprietari ". È quanto si legge in una nota diffusa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove viene anche sottolineato che Matteo Salvini, titolare del Mit e vicepremier, " che aveva caldeggiato una soluzione in questo senso ", proprio insieme all'Enac, esprime " grande soddisfazione ". Nella delibera verrà specificato che " è consentito il trasporto in cabina di animali domestici, alloggiati all'interno di un apposito trasportino da collocarsi anche al di sopra dei sedili, purché adeguatamente assicurato tramite le cinture di sicurezza o altri sistemi di ancoraggio ". L'ammissione a bordo è concessa se il peso complessivo non eccede il peso massimo previsto per un passeggero medio, quindi il limite sarà superiore rispetto a quello attualmente consentito.

" Gli animali sono ormai unanimemente riconosciuti da leggi e costituzioni europee e internazionali come soggetti di diritto e non oggetti. Con la decisione storica resa nota oggi dal Ministro Salvini del regolamento che sta per emanare Enac alle compagnie aeree italiane della possibilità di acquisto del posto accanto al padrone per i pet che diventano dei veri e propri passeggeri con relativi diritti, finalmente si dà attuazione a quelle leggi e soprattutto l'Italia si dimostra all'avanguardia per civiltà e sensibilità verso esseri senzienti quali sono gli animali che rallegrano le nostre famiglie ", si legge in una nota della senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, NM, UDC, Maie. " Voglio ringraziare per questa battaglia culturale e di umanità il Ministro Salvini che risponde con questo ad una mia interrogazione diretta dello scorso anno, il Presidente dell'Enac Di Palma e tutto il Cda,il Gruppo di Lavoro coordinato dall'Avv. Marco Di Giugno - Dirigente ENAC cui hanno partecipato i vettori nazionali (ITA, Aeroitalia, Airdolomiti, Neos e Sky Alps) ", ha aggiunto l'onorevole.

" Cadrà dunque l’assurdo divieto di superare il peso di 8/10 kg per far salire un Pet in cabina, padroni e propri figli pelosi saranno accanto durante tutta la durata del volo, nel rispetto delle norme di sicurezza, di igiene e del prossimo, in condizione non di prigionia ma di libertà vigilata col cuore rivolto alla Pet care, tanto cara agli italiani e ai cittadini del mondo. L’ampia richiesta di inclusione da parte dei padroni degli animali domestici nelle nostre vite è stato recentemente certificato anche dal rapporto Assalco presentato lunedì scorso alla fiera internazionale del Pet Zoomark a Bologna, inaugurata dal presidente del Senato La Russa e dal ministro del turismo Santanchè ", si legge ancora nella comunicazione.

L'auspicio, aggiunge Biancofiore nella sua sua nota, " è che dopo le decisioni del Cda dell'Enac, le compagnie aeree Italiane colgano questa straordinaria occasione che guiderà l'esplosione del Pet Tourism e indurrà turisti stranieri ad optare per viaggiare con i vettori italiani, vista l'enorme richiesta del mercato ". Era inaccettabile che " nel 2025 si trattassero i nostri animali, che fanno parte integrante della famiglia, come un bagaglio a mano da mettere sotto i piedi chiuso per ore in un trasportino angusto e di plastica o peggio in stive buie e spesso fredde, perché superavano i 10 kg e trattati alla stregua di valigie, che spesso li portava alla morte ". Per altro, conclude la nota, " Come ha detto il Presidente La Russa, Pet ormai fa rima con Pil, bene dunque che il nostro governo dimostri ancora una volta lungimiranza cogliendo anche la portata di questa nuova forma di economia che cresce del 10% l’anno, fa risparmiare il Servizio Sanitario nazionale e nutre, cuore, mente e rapporti sociali ".

il primo Paese al mondo in grado di recepire una simile sensibilità

Il senatore, responsabile del dipartimento nazionale Tutela del benessere degli animali della Lega, ha sottolineato che grazie alla delibera dell'Enac l'Italia sarà "".