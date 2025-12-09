"L'idiozia vive"

Scusate, ma non ce la facciamo più. È da due giorni che vediamo girare sui social questo post: «Solo un idiota poteva indossare una maglietta con l'immagine di un delinquente durante la premiazione dei Carabinieri agli Ambrogini d'oro». E vogliamo prenderne le distanze.

Secondo noi invece Tommaso Gorini, consigliere comunale a Milano di Verdi e Sinistra (non ne sbagliano una...), ha fatto benissimo a indossare una maglietta con la scritta «Ramy Vive» alla cerimonia in cui veniva consegnata la benemerenza ai Carabinieri; e ha fatto strabene a spiegare il suo gesto dicendo «Ho voluto portare sul palco anche l'altro pezzo della storia». Bravo! Tempismo perfetto.

Ci permettiamo solo di consigliare a Gorini, la faccia più brutta della più bella sinistra italiana, altre occasioni per mostrare «l'altro pezzo della storia». Esempi.

Girare per gli stand di Più libri più liberi sfoggiando una t-shirt con la frase che Hitler disse a Léon Degrelle: «Se avessi avuto un figlio, avrei voluto che fosse come Voi». O sfoderare una canottierina con il monito «Se l'è cercata, visto come era vestita» al raduno femminista di Non una di meno.

O girare con una dishdasha con la frase «Maometto era un pedofilo» nella sede dell'Unione delle Comunità islamiche d'Italia. O infilarsi la felpa di Atreju con la fiamma tricolore e lo slogan «Vota Giorgia» a Otto e mezzo.

O al funerale della prossima vittima in divisa, indossare la maglia con la foto di un carabiniere morto.