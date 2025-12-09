"L'idiozia vive"

Scusate, ma non ce la facciamo più. È da due giorni che vediamo girare sui social questo post: «Solo un idiota poteva indossare una maglietta con l'immagine di un delinquente durante la premiazione dei Carabinieri agli Ambrogini d'oro». E vogliamo prenderne le distanze.
Secondo noi invece Tommaso Gorini, consigliere comunale a Milano di Verdi e Sinistra (non ne sbagliano una...), ha fatto benissimo a indossare una maglietta con la scritta «Ramy Vive» alla cerimonia in cui veniva consegnata la benemerenza ai Carabinieri; e ha fatto strabene a spiegare il suo gesto dicendo «Ho voluto portare sul palco anche l'altro pezzo della storia». Bravo! Tempismo perfetto.
Ci permettiamo solo di consigliare a Gorini, la faccia più brutta della più bella sinistra italiana, altre occasioni per mostrare «l'altro pezzo della storia». Esempi.
Girare per gli stand di Più libri più liberi sfoggiando una t-shirt con la frase che Hitler disse a Léon Degrelle: «Se avessi avuto un figlio, avrei voluto che fosse come Voi». O sfoderare una canottierina con il monito «Se l'è cercata, visto come era vestita» al raduno femminista di Non una di meno.O girare con una dishdasha con la frase «Maometto era un pedofilo» nella sede dell'Unione delle Comunità islamiche d'Italia. O infilarsi la felpa di Atreju con la fiamma tricolore e lo slogan «Vota Giorgia» a Otto e mezzo.
O al funerale della prossima vittima in divisa, indossare la maglia con la foto di un carabiniere morto.