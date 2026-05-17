Lmdv acquista l’80% di Giorno, Nazione e Carlino

Si apre una nuova pagina per il gruppo Editoriale Nazionale che controlla i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e la testata nazionale Qn. Lmdv Media ha perfezionato il closing dell'operazione relativa all'acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari all'80% dal gruppo Monrif. Con questo passaggio, Leonardo Maria Del Vecchio - già azionista al 30% dell'editore del Giornale - ha confermato il proprio impegno nel settore dell'informazione e dei media, con l'obiettivo di «garantire continuità a un modello autorevole, indipendente e di qualità». Nell'annunciare il closing dell'operazione, Del Vecchio ha ringraziato la «famiglia Riffeser per il lavoro e la storia costruita in questi anni, e tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla qualità di queste testate». Il progetto che ha portato all'acquisizione di Editoriale Nazionale, si fonda su «investimenti orientati all'innovazione e alla valorizzazione delle persone, con particolare attenzione al rafforzamento della qualità editoriale e al contributo di giornalisti di alto profilo che da sempre caratterizzano il gruppo», si spiega in una nota che annuncia il closing. In questo percorso sarà ribadito il ruolo centrale delle redazioni locali e del loro profondo radicamento nei territori, come espressione di competenze, identità e capacità di interpretare le specificità delle comunità di riferimento. L'obiettivo è «costruire» nel segno

della continuità, preservando identità, eccellenza e valore umano. «Credo in un percorso fatto di ascolto e rispetto, capace di rafforzare il ruolo di un giornalismo autorevole anche per le nuove generazioni», ha evidenziato Leonardo Maria Del Vecchio.

Andrea Riffeser Monti, presidente e ad di Monrif, si è detto lieto di aver concluso l'«accordo con Leonardo Del Vecchio e di poter continuare a collaborare con lui e il team di Lmdv Capital per un'informazione libera, autorevole e radicata sul territorio».