"Logica di odio e disprezzo". Montanari attacca Meloni: cosa ha detto

I negoziati per Gaza, le piazze e il ruolo dell’Italia nella ricostruzione della Striscia. Ma non solo: le responsabilità di Israele e il ruolo fondamentale e drammatico giocato da Hamas L’intervista di Corrado Formigli a Tomaso Montanari, storico dell’arte e Rettore dell’Università per stranieri di Siena, avrebbe tutte le carte in regola per essere tanto interessante quanto politicamente rilevante. In realtà, nonostante gli spunti storici e politici sollevati, spessi si cade nell’offesa gratuita o quanto meno involontaria nei confronti dell’attuale presidente del consiglio Giorgia Meloni.

"Meloni è una caricatura di Trump, che però è già una caricatura. La sua logica è fatta di odio e di disprezzo per persone che chiedono pace e giustizia, ciò che le ha dato fastidio sono le piazze, non l'opposizione parlamentare", esordisce senza timore di smentita Tomaso Montanari riferendosi alla leader di Fratelli d’Italia. Il teatro della sua invettiva è Piazza Pulita, la trasmissione televisiva che si occupa principalmente di politica interna ed estera condotta ogni giovedì sera da Corrado Formigli su La7.

Ma l’attacco sconsiderato nei confronti di Palazzo Chigi sale di livello e passa sul personale. “Meloni? la sua logica è fatta di odio e disprezzo per chi scende in piazza, chiede pace e giustizia”, spiega Montanari prendendo come pretesto le ultime manifestazioni, oltretutto violente, dei proPal che si sono resi protagonisti di scontri con le forze dell’ordine nelle principali piazze italiane. Intanto, non è la prima volta che in questi giorni Meloni viene attaccata anche pesantemente.