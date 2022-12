Lombardia, Fi avvia i lavori. Il 17 incontro con Berlusconi

In vista del rinnovo del consiglio regionale della Lombardia, Forza Italia ha avviato i cantieri per la realizzazione del programma elettorale. Il partito guidato da Silvio Berlusconi appoggia il candidato uscente Attilia Fontana insieme a tutta la coalizione di centrodestra. A dare il via ai lavori è stata la senatrice Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia e coordinatrice regionale della Lombarda del partito.

L'esponente azzurra ha inviato una lettera inviata ai coordinatori provinciali della Lombardia e alla coordinatrice della grande città di Milano, chiedendo agli esponenti locali azzurri di invitare tutti gli amministratori e i militanti azzurri a contribuire con proposte, spunti di riflessione e suggerimenti per immaginare e delineare il futuro della Regione in vista delle elezioni del prossimo febbraio.

Parte così il cantiere partecipativo programmatico aperto a tutti, in vista dell'incontro "Programmi, idee e priorità di Forza Italia per la Lombardia", che si svolgerà il prossimo 17 dicembre alla presenza del presidente Berlusconi. Per il partito del Cavaliere, la Lombardia è da sempre una regione strategica, una delle più importanti, se non la principale. È il cuore economico del Paese, è la locomotiva d'Italia dove risiedono moltissime aziende e imprenditori. Lo stesso Silvio Berlusconi è milanese e ha sempre mostrato un fortissimo legame con questa città e con questa regione.

L'incontro del prossimo 17 dicembre segnerà il via libera ufficiale per la corsa al Pirellone. Benché Forza Italia sostenga il candidato di coalizione, contribuendo in modo decisivo alla sua campagna elettorale, il partito mira a mantenere la sua forte identità territoriale e anche per questo ha chiesto la partecipazione di tutti i militanti e gli attivisti lombardi per costruire un manifesto programmatico onnicomprensivo.