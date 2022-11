Lombardia, sinistra corre divisa: il Pd ha scelto Pierfrancesco Majorino

Articolo in aggiornamento

Il centrosinistra ha scelto il candidato alla presidenza della Lombardia per sfidare il governatore uscente, Attilio Fontana, in forza al centrodestra, e Letizia Moratti, candidata con il Terzo Polo: è l'europarlamentare Pierfrancesco Majorino. "Sono onorato ed emozionato, ce la metteremo tutta", sono state le sue prime parole. Alla fine non c'è stata convergenza sul nome di Letizia Moratti, come chiesto da più parti per aumentare le possibilità di vittoria del centrosinistra. Ancora una volta la sinistra corre separata al contrario della coalizione di centrodestra, che ha concentrato tutte le sue energie su Attilio Fontana.