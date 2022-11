"L'Italia discrimina, andiamo in Francia". L'Ong fa la vittima

Niente da fare per Sos Mediterranee: nonostante le forzature, l'Italia non ha concesso un porto per lo sbarco dei migranti a bordo della Ocean Viking. "L'aria è cambiata" , ha esultato Salvini, ma l'Ong non lesina critiche. Accettando il porto offerto da Parigi, Sos Mediterranee ha puntato il dito contro "il silenzio" di Roma: "A causa dell'eccezionalità della situazione, la Ocean Viking è costretta a richiedere un porto sicuro alla Francia".

L'Ong fa la vittima

Sos Mediterranee ha reso noto che arriverà nelle acque internazionali adiacenti alla Corsica tra due giorni, il 10 novembre, e non mancano gli attacchi frontali. L'Ong, infatti, ha denunciato che questa soluzione estrema "è il risultato di un fallimento gravissimo e drammatico di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea che non sono stati in grado di indicare un Porto sicuro alla nostra nave". Gli attivisti hanno posto l'accento sulla drammatica situazione a bordo della nave dopo venti giorni di stallo in mare - "è al limite" - con parecchie ripercussioni sulla salute dei migranti.

L'Ong ha sottolineato che i medici della nave hanno "riscontrato stati di fortissimo stress tra i naufraghi, con crescenti sintomi di ansia, depressione, insonnia e perdita dell'appetito" . Il presidente dell'Ong Alessandro Porro ha aggiunto che i migranti "stanno perdendo le ultime speranze" e alcuni di loro "hanno iniziato a manifestare l'intenzione di buttarsi in mare per la disperazione". Il pericolo, ha ribadito, è quello di assistere a incidenti gravi in qualsiasi momento.

L'attacco al governo