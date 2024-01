L'ultima follia della Schlein: un sit-in per difendere il giornalismo fazioso

L'estate militante è stata un flop, il pericolo fascismo non funziona più, le elezioni europee sono dietro l'angolo. Deve essere un momento particolarmente difficile per Elly Schlein, con la leadership in progressiva erosione e la base sempre più scontenta. Ottenere visibilità - possibilmente positiva - è la priorità della segretaria dem e l'ultima trovata è degna di nota, per modo di dire: il sit-in per difendere Report e Repubblica. Sì, perchè nel corso dell'evento Pd sull'Europa a Cassino, l'ex vice di Bonaccini ha annunciato un'iniziativa "per denunciare quello che sta accadendo in Italia sull'informazione e per difendere la libertà di informazione".

La sparata è significativa, non ci sono dubbi. Pur di difendere chi attacca il governo spesso in maniera strumentale, la Schlein è pronta a scendere in piazza. Questioni di posizionamento, qualcuno dirà, ma appare sempre più evidente la carenza di idee e di proposte al Nazareno. Per provare a fare gruppo, l'invenzione di chissà quale pericolo per la libertà di stampa, cogliendo l'occasione per strizzare l'occhio a due punti di riferimento dell'opposizione a Giorgia Meloni. Ma non è tutto.

Con il mantra di lasciare l'anonimato, la Schlein ha speso parole forti per il primo ministro: "Dobbiamo difendere la libertà di stampa. Mi hanno segnalato un titolo di ieri nella televisione pubblica: mille euro in più per gli anziani, si vota l'8 e il 9 giugno. Una propaganda nella forma più becera, fatta sulla pelle degli anziani. Guardando la televisione pubblica Giorgia Meloni sembra diventata la regina delle televendite, ispirandosi a Wanna Marchi. Ma la Tv pubblica non può essere Telemeloni" . Non esattamente il massimo dell'eleganza paragonare il presidente del Consiglio a una truffatrice, con buona pace della tanto decantata opposizione educata.