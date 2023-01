"L'uomo giusto la svolta in Lazio". Berlusconi lancia Rocca

Con un lungo post su Facebook, Silvio Berlusconi ha ufficializzato l'appoggio di Forza Italia a Francesco Rocca per le Regionali del Lazio. Il candidato del centrodestra avrà l'appoggio di tutta la coalizione di governo, pronta a sostenerlo nella difficile sfida. " Francesco Rocca è l’uomo giusto per imprimere la svolta che a Roma e nel Lazio attendiamo da molto tempo ", ha scritto Silvio Berlusconi, ricordando i trascorsi di Rocca come presidente della Croce Rossa internazionale e come presidente della Croce Rossa italiana.

" Forza Italia sarà al suo fianco, in questa campagna elettorale e poi nei cinque anni di governo della Regione. Saremo nel Lazio - come lo siamo a livello nazionale – una componente essenziale del centrodestra ", ha scritto ancora il Cavaliere, proponendo la difficile sfida del prossimo presidente della Regione Lazio, chiamato a " far ripartire una Regione che è fra le prime d’Italia ed è conosciuta in tutto il mondo, non soltanto perché ospita il vertice della Chiesa Cattolica, ma per il suo ineguagliabile patrimonio artistico e per la sua avanzata attività nella ricerca scientifica ". Silvio Berlusconi, nel suo lungo messaggio ha sottolineato l'impegno del centrodestra unito, " una coalizione che un giorno potrebbe essere un partito unico, sul modello dei Repubblicani americani, senza perdere in nessun caso il suo carattere plurale che valorizza storie diverse, culture diverse, linguaggi diversi capaci di confluire in un progetto comune ".