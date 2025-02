La M5 arriverà a Monza a dicembre 2033. Dalla Regione 283 milioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Il capolinea per la M5 a Monza è fissato a dicembre 2033. E a tal proposito la Regione ha confermato il proprio impegno finanziario di 283 milioni di euro per realizzare il prolungamento della linea della metropolitana, accogliendo la richiesta del Comune di una nuova tempistica. «Abbiamo approvato una delibera di Giunta che si è resa necessaria ha spiegato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi - per aggiornare il cronoprogramma, prendendo atto dell'allungamento dei tempi di realizzazione comunicato dal Comune di Milano». «Lo stanziamento di Regione è ingente ha proseguito Terzi - e ha davvero pochi precedenti: abbiamo fatto la nostra parte e continuiamo a prestare la massima attenzione a questo intervento fondamentale per la mobilità nell'area milanese e monzese». «Il Ministero ha spiegato Terzi - ha autorizzato lo spostamento dell'obbligazione giuridicamente vincolante al 31 dicembre 2026, ricalendarizzando le attività. Ora l'avvio dei lavori è previsto a settembre 2027 e il fine lavori a marzo 2033, con l'entrata in servizio a dicembre 2033. Queste sono le nuove tempistiche richieste dal Comune di Milano». «Nel 2023 il Ministero delle Infrastrutture aveva già deliberato uno stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro ha specificato Terzi - portando il finanziamento statale a 931 milioni di euro, a cui si sommano le risorse degli enti locali per un totale di circa 1,3 miliardi di euro, a testimonianza di un impegno corale che non è mai venuto meno».

Sul tema degli extracosti, Terzi ha puntualizzato di essere in attesa «che il Comune presenti i documenti. L'allungamento dei tempi e l'aumento dei costi non è certo una responsabilità imputabile a Regione. Anzi, da parte nostra c'è la volontà di sbloccare l'avvio dei lavori».