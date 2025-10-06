"Manifestazione vietata", "Ci vediamo in piazza". La minaccia dei Giovani Palestinesi per il 7 ottobre

Il 7 ottobre i Giovani Palestinesi hanno annunciato l'intenzione di scendere in piazza a Bologna per celebrare la mattanza di Hamas del 2023 in Israele, che ha dato il via alla riaccensione del conflitto arabo-israeliano. " Se in due anni si è riuscite a costruire questo forte movimento in solidarietà alla Palestina, che sta riuscendo finalmente a mettere in crisi il sostegno dei governi e delle istituzioni occidentali al sionismo, il merito è della Resistenza palestinese che dapprima il 7 ottobre 2023 ha inferto una dura sconfitta al sionismo con la gloriosa operazione Diluvio di al-Aqsa e che da due anni si oppone con ogni mezzo alle forze coloniali e genocide sioniste ", hanno dichiarato gli organizzatori.

Il Prefetto di Bologna ha annunciato che la manifestazione non si dovrà tenere: a dirlo è Enrico Ricci a margine della cerimonia per ricordare Primo Zecchi, ucciso dalla Banda della Uno Bianca a Bologna il 6 ottobre 1990. " È in corso la notifica del provvedimento per vietare la manifestazione ", ha dichiarato il prefetto. " Gli slogan che a Bologna esaltano il 7 ottobre sono un oltraggio alle vittime di quella strage e a tutta la comunità cittadina. È disumano voler trasformare un atto di terrorismo in un simbolo da celebrare. Non è più dissenso, ma un grave cedimento alla barbarie. Esaltare la violenza e il terrore significa calpestare i principi della democrazia. Le università e le città devono restare spazi di libertà e confronto, non palcoscenici per chi diffonde odio ", sono le parole del ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.