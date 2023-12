Dal taglio del cuneo alle pensioni: primo ok del Senato alla manovra

Come da timing predefinito dal governo, la manovra finanziaria supera la prima delle due tappe parlamentari: il Senato, infatti, ha approvato la fiducia sul maxi-emendamento della legge di bilancio con 112 sì, 76 contrari e 3 astenuti. Adesso il testo può essere instradato nelle Commissioni competenti alla Camera dei Deputati dove verrà affrontato subito dopo Natale per concludere l'iter entro il 29 dicembre. Dopo il varo in Consiglio dei ministri dello scorso 17 ottobre, ora manca quindi solamente il passaggio a Montecitorio per il via libero definitivo che eviterà lo scatto dell'esercizio provvisorio, che sarebbe scattato il 1° gennaio.

La legge di bilancio, che ha risentito anche della trattativa appena conclusa sul rinnovo del patto di stabilità in Europa vale circa 24 miliardi, che salgono a 28 con l'aggiunta dei primi decreti attuativi della delega fiscale, viene finanziata con un extra deficit da 15,7 miliardi combinata con il rincaro delle accese sui tabacchi e una spending review sui ministeri e nei trasferimenti agli enti locali. Per i prossimi anni il testo delinea anche lo scenario di una possibile razionalizzazione delle partecipazioni statali da cui incassare fino a 20 miliardi. Se le opposizioni affermano che si tratta di una finanziaria senza visione che guarda più alla scadenza elettorale delle europee del prossimo giugno che alle priorità del Paese, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ribadisce nuovamente che il testo figlio di un approccio " prudente e responsabile ", che punta sulla crescita pur dovendo fare i conti con risorse limitate, condizionato dal contesto economico internazionale.