Marina Berlusconi: "Certi giudici nemici di tutto il Paese"

Ascolta ora 00:00 00:00

In aggiornamento

"Certi giudici non sono nemici di Giorgia Meloni o di Silvio Berlusconi, ma di tutto il Paese". A margine dell'inaugurazione della nuova libreria presso la Galleria Alberto Sordi a Roma, Marina Berlusconi, presidente di Mondadori, ha commentato così lo scontro tra politica e magistratura di questi giorni.

Inevitabile poi un parere sull'operato del governo del quale - assicura - ha "un giudizio positivo". "Ho un rapporto costruttivo con il governo, sono una imprenditrice" ha aggiunto, precisando che "non vedrò la premier Meloni". Ribadendo poi di essere contraria alla logica degli extraprofitti che trova "demagogica e dannosa per il mercato", la presidente Mondadori approva la manovra e, soprattutto, la logica del contributo chiesto alle banche. "Mi sembra di buonsenso, frutto del dialogo", afferma.

Rispondendo poi a chi le chiedeva se scenderà in politica la primogenita del Cavaliere ha risposto: "Mi hanno fatto questa domanda un sacco di volte, mio padre me lo ha sempre sconsigliato". "Io faccio l'imprenditore, mi piace quello che faccio e questo vorrò continuare a fare nel futuro", ha ribadito, "La politica la seguo con interesse, ma continuo a fare il mio lavoro di imprenditrice. Non sono di sinistra, sono una liberale berlusconiana".

Toccherà quindi al fratello raccogliere l'eredità del padre? "Quando si tratta di Pier Silvio, parla Pier Silvio e decide lui", ha detto Marina Berlusconi, "Però mi sembra che quando gli è stato chiesto di una discesa in campo lui lo abbia escluso in modo chiaro".