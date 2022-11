"Ci volevi morti, e invece... ". Striscione-vergogna a Napoli contro Maroni

Mercoledì 22 novembre è venuto a mancare, a causa di una lunga malattia, il co-fondatore della Lega Roberto Maroni. Una notizia che ha sconvolto il mondo della politica, senza distinzioni di schieramento e colori.

Oggi, tuttavia, lascia attoniti una notizia che arriva da Napoli, dove è comparso uno striscione offensivo in cui viene insultata la memoria dell'ex presidente della regione Lombardia e più volte ministro nei governi Berlusconi. Gli autori, o l'autore, dello striscione esultano per la morte del rappresentante leghista, restando pertanto del tutto indifferenti alla sofferenza e alla morte.

Lo striscione è stato affisso nella notte a Napoli, in via Vespucci, e questa mattina le forze dell'ordine hanno provveduto a rimuoverlo. L'immagine-vergogna, tuttavia, ha fatto il giro dei social. Stando a quanto si legge, pare che a scriverlo sia stata qualche frangia ultrà del Napoli, anche non è presente alcuna firma. Il messaggio, infatti, è chiaro: "Maroni, volevi vederci morti, ma noi abbiamo visto morire te! Mai tesserati ". Il riferimento è quasi certamente all'introduzione della tessera del tifoso voluta da Roberto Maroni nel 2009, quando ricopriva l'incarico di ministro dell'Interno nel governo Berlusconi IV.

Forte la condanna. "Profonda amarezza e vergogna per il disgustoso striscione, esposto oggi in città, che offende la memoria di Roberto Maroni ", si legge in un comunicato della segreteria regionale della Lega in Campania. " Gli autori si confermano sempre più minoranza di un tifo organizzato che oggi, dopo questo gesto, si allontana dai successi della squadra e di un pubblico che, invece, ha sempre onorato con passione inconfondibile i valori dello sport. Ci aspettiamo una presa di posizione e una ferma condanna dalla società Calcio Napoli e dalle altre forze politiche ", prosegue la nota.

La politica, nel frattempo, resta vicina alla figura del rappresentante leghista. È previsto per domani, giovedì 24 novembre, un Consiglio dei ministri per decidere se procedere con i funerali di Stato per Roberto Maroni.