"La maternità surrogata deve restare reato". Calenda smaschera la sinistra di Elly Schlein

La sinistra del nostro Paese ha sempre avuto il problema dell'ideologia incontrollata. Fino a un certo punto questa è stata sovrastata, almeno in certe frange, dal realismo, che ha permesso ai "compagni" di restare attaccati al mondo reale. Poi qualcosa si è rotto da quelle parti e la deriva è stata inevitabile, come dimostrano le odierne compagini, che per rincorrere battaglie ideologiche, alle quali la maggior parte degli elettori non sono nemmeno interessati, arrivano a contraddirsi senza nemmeno rendersene conto, incapaci di conciliare tutte le loro pseudo lotte di civiltà.

L'ultimo caso è quello che ha portato ieri in piazza a Milano Elly Schlein e un manipolo di sostenitori arcobaleno per il riconoscimento dei bambini delle famiglie omogenitoriali. A far notare la contraddizione in seno di questa manifestazione sostenuta dal nuovo segretario del Partito democratico non è stata la maggioranza di governo ma Carlo Calenda, esponente della stessa opposizione.

Occorre prevedere la possibilità di adottare per le coppie omosessuali. Dunque adozione, tutela dei figli sempre, ma la GPA deve rimanere un reato. Ed è assurdo doverlo spiegare alla sinistra che tutti i giorni tuona contro lo sfruttamento della donna. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) March 19, 2023

" Il problema della gravidanza per altri non ha a che fare con la natura della coppia. Omosessuale o eterosessuale non cambia nulla. Pur rispettando il desiderio di una coppia che non può di avere figli di diventare genitori, la GPA (gravidanza per altri, ndr) non è una strada eticamente accettabile ", scrive il leader di Azione, sconfessando la battaglia sulla maternità surrogata portata avanti dalla sinistra capeggiata dal Partito democratico.

Calenda spiega anche il perché della sua contrarietà: " Lo specchietto per le allodole del solo pagamento delle spese, nascondo regolarmente passaggi di denaro. E pagare una donna, in condizioni economiche precarie, perché venda la sua maternità è aberrante. Ciò premesso i bambini che si trovano in questa situazione vanno tutelati ". Quindi, aggiunge: " Occorre prevedere la possibilità di adottare per le coppie omosessuali. Dunque adozione, tutela dei figli sempre, ma la GPA deve rimanere un reato ".