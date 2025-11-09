Matteo, un ponte per sognare: il cartone animato postato dalla fidanzata di Salvini

Matteo Salvini diventa un personaggio cartoon in un video condiviso dalla fidanzata Francesca Verdini. Il tutto per festeggiare la futura realizzazione del ponte sullo stretto, uno dei sogni del vicepremier. Nonostante i problemi che si sono di volta in volta presentati, il leader della Lega è determinato a realizzare il progetto. Ad oggi, l'inizio dei lavori è fissato per l'inverno del 2026.

Francesca Verdini, fidanzata di Matteo Salvini e figlia di Denis Verdini, ha recentemente pubblicato un filmato stile Disney in cui si parla proprio del sogno del ministro dei Trasporti di realizzare il ponte sullo stretto. Il video, postato su Instagram, si intitola "Matteo, un ponte per sognare" , e racconta tutte le vicissitudini del vicepremier per raggiungere l'obiettivo. L'ultimo ostacolo è stato l'intervento della Corte dei Conti, che ha posto un blocco ai lavori sullo Stretto di Messina. Si attendono ancora le motivazioni della Corte, tuttavia il leader della Lega non intende fare passi indiestro.

"Tutti mi dicono che è impossibile, ma quando chiudo gli occhi io lo vedo!" , dichiara Salvini in formato cartone animato. Tutte inutili le voci di coloro che intendono scoraggiarlo: "Matteo, ma è una follia!" . La risposta del vicepremier è decisa: " Forse, ma ogni sogno grande nasce così ". Il video, dunque, mostra il progetto che prende forma, fino a concretizzarsi. Si vede il ponte una volta finito. Salvini conclude dicendo di voler realizzare il ponte non per se stesso, ma per tutti. Un collegamento fra Sicilia e Calabria. La promessa, dunque, è proprio quella di costruirlo.

Si tratta di un progetto ambizioso, e non nuovo. Da tempo si parla di un ponte sullo stretto.

"un grave danno per il Paese e una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico".

Si attendono le motivazioni della Corte dei Conti per sapere come procedere. Secondo il vicepremier il blocco imposto dalla Corte dei Conti è, stando a quanto riportato da Il Corriere,