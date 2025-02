"Meazza zavorra, sì al nuovo stadio"

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo stadio «rappresenta il focus principale su cui sono poste le attenzione da parte della proprietà. Senza stadio all’altezza dei parametri europei fai fatica a competere con gli altri club, in termini economici il gap è notevolissimo in termini di ricavi, accoglienza e ospitalità». A breve quindi, ha confermato ieri il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta durante l’Assemblea degli azionisti, « ci sarà fatta una proposta per andare a fare un’offerta relativa all’acquisizione dell’area attuale di San Siro e zona adiacente, non aggiungo altro per riservatezza. È uno degli obiettivi principali della nostra proprietà», Oaktree. Il Meazza «è lontano dai migliori standard internazionali - ha detto -, è una zavorra di cui l’Inter si deve liberare al più presto». Il sindaco Beppe Sala giorni fa ha riferito che si aspetta la presentazione del piano entro un paio di settimane.

«Siamo sulla strada giusta e confidiamo che il percorso, che vede Inter e Milan procedere insieme - ha dichiarato ieri Marotta - si completi in tempi ragionevoli a beneficio del Paese, che intende organizzare i Campionati Europei Uefa nel 2032, della città, dei nostri tifosi e degli azionisti».