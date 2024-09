Medici aggrediti, stretta del governo: pene aggravate e flagranza differita

Ascolta ora 00:00 00:00

La risposta del governo contro l'escalation di violenza nei confronti dei professionisti sanitari è arrivata. Arriva oggi in Consiglio dei ministri il decreto legge con le misure urgenti per contrastare tali fenomeni, aumentanti in modo particolare negli ultimi cinque anni. Il provvedimento, sollecitato dal ministro della Salute Orazio Schillaci, si compone di cinque articoli, secondo quanto riferito dall'Adnkronos Salute che ne ha visionato la bozza. Sono in arrivo pene rafforzate per chi usa violenza contro i medici e gli operatori sanitari ed è prevista una pena aggrava per il reato di danneggiamento all'interno delle strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche e private.

L'articolo 1, infatti, che va a modificare l'articolo 635 del Codice penale, prevede la reclusione da 1 a 5 anni e la multa fino a 10mila euro. L'articolo 2 va a modificare gli articoli 380 e 382 bis del Codice di procedura penale e prevede che, "quando non è possibile procedere con l'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale", si considera l'autore della violenza "in stato di flagranza sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informativa o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto. Sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto".

L'articolo 3 prevede che le telecamere all'interno delle strutture sanitarie andranno segnalate nel rispetto della privacy, mentre all'articolo 4 si precisa che dal decreto "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". L'articolo 5 ricorda infine che l'entrata in vigore del Dl, che sarà presentato alle Camere per la conversione in legge, scatta il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il decreto-legge - si legge nella relazione illustrativa della bozza - "risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario e socio-sanitario nonchè del danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all'assistenza sanitaria, garantendo a tali professionisti di poter svolgere la propria attività, finalizzata alla maggiore sicurezza e controllo". L'esecutivo interviene così su un problema che negli ulimi anni aveva registrato un preoccupante incremento degli episodi violenti.