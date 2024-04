Medio Oriente, Meloni: "Preoccupati per escalation ma lucidi"

“Credo che chiunque sia ragionevole in questo momento debba essere preoccupato ma al tempo stesso dobbiamo essere molto lucidi" . Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando a margine della visita al Vinitaly di Verona dove è voluta essere presente sebbene queste siano “giornate complesse” a causa della crisi in Medio-Oriente.

"Credo però che sia molto importante lavorare per una de-escalation perché – ha aggiunto il premier - un'escalation in un conflitto all'interno di quella regione, tutti quanti ci rendiamo conto che potrebbe avere conseguenze molto significative" . La Meloni si è detta “molto contenta dell'unità di intenti” dei leader del G7 che ieri ha convocato immediatamente. Durante il summit c’è stata la ferma condanna dell’offensiva iraniana e si è ribadita la “necessità di fare tutti la nostra parte per cercare di dialogare con tutti gli attori interessati e passare messaggi di responsabilità” . Il premier ha anticipato che anche oggi sarà impegnata telefonicamente “con gli attori regionali mediorientali” perché bisogna ottenere il cessate il fuoco il rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas. “Insomma – conclude la Meloni - un lavoro che ci impegna molto ma che siamo chiamati a fare con grande senso di responsabilità" . Il presidente del Consiglio ha, poi, rivendicato i successi del suo governo in Europa: “Quando dici cose serie, quando dici cose di buon senso, quando sei pragmatico e credibile è possibile che tu possa anche fare da apripista” . Il riferimento è alla revisione del Pnrr e a molti dossier su cui “ l'Italia ha avuto il coraggio di porre delle questioni” su cui “ piano piano tante altre nazioni hanno cominciato a seguirci”.