Mega moschea in arrivo a Mestre. Mistero sui soldi
Milioni e milioni di euro destinati a una gigantesca moschea. È questo l’ultimo progetto edilizio che agita la comunità di Mestre, nell’area di via Giustizia, dove dovrebbe sorgere, così come reso noto dalla comunità islamica bengalese cittadina.
Si tratterebbe di un terreno di circa 7.840 metri quadrati i cui dettagli vengono forniti attraverso una pagina social chiamata «Moschea di Venezia». Ed è lì che vengono fornite anche le coordinate bancarie per le donazioni.


Quest’ultimo è il punto su cui avremmo voluto ricevere maggiori delucidazioni, motivo per cui abbiamo chiamato i numero indicato proprio da loro, ma non appena abbiamo provato a fare una domanda ci hanno attaccato il telefono in faccia.

