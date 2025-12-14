"Meloni assassina". Violenza pro Pal contro il premier sul muro di una scuola: "Odio ideologico"

Nuove scritte minatorie e offensive contro Giorgia Meloni, stavolta all'esterno di una scuola di Ostia. Arrivano dopo le scritte "spara a Giorgia" dei giorni scorsi e dopo una serie di altri insulti che il presidente del Consiglio ha subito negli ultimi tempi. " A Ostia si è consumato l’ennesimo, inquietante episodio di odio politico. Sul muro dell’Istituto scolastico Marco Polo sono comparse scritte realizzate con vernice spray contenenti le frasi 'Meloni assassina' e 'Free Gaza'. Un attacco diretto e violento al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che non può essere minimizzato né archiviato come semplice vandalismo ", ha dichiarato Massimiliano Metalli di Fratelli d’Italia Roma.

Si tratta, ha aggiunto l'esponente di Fratelli d'Italia, " di un fatto gravissimo, che conferma l’esistenza di un clima di odio ideologico alimentato e tollerato da una certa sinistra, incapace di prendere le distanze da chi utilizza la violenza verbale e simbolica contro le istituzioni democratiche ". Le scuole, è il pensiero di Metalli, " dovrebbero essere luoghi di educazione, rispetto e confronto civile, non teatri di propaganda e intimidazione politica. L’atto vandalico, di evidente matrice criminale, va rimosso immediatamente: ogni indugio rappresenterebbe una pericolosa forma di legittimazione " e la presenza " dovrebbero essere luoghi di educazione, rispetto e confronto civile, non teatri di propaganda e intimidazione politica ".

Quando la sinistra strizza " l’occhio ai violenti e legittima l’odio contro chi governa con il consenso degli italiani ", il risultato sono " insulti, vandalismo e una vera e propria aggressione alla democrazia " e questo clima " avvelena il dibattito pubblico e mina le fondamenta della convivenza democratica. Giorgia Meloni rappresenta milioni di italiani e, in quanto Presidente del Consiglio, merita rispetto. La condanna di simili atti deve essere chiara, ferma e unanime, senza ambiguità né silenzi compiacenti ".

Il premier non è il solo a essere messo nel mirino, perché un esempio lampante è quanto accaduto a Milano nella manifestazione di ieri, quando è stata augurata la morte del ministro dell'Istruzione,