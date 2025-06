Meloni conferma: "Abbasseremo le tasse al ceto medio"

Ascolta ora 00:00 00:00

Oggi le imprese del terziario di mercato contribuiscono per circa la metà del prodotto interno lordo e dell'occupazione, siete in sostanza uno dei motori dell'economia nazionale ed è solo grazie al vostro dinamismo, la vostra capacità di intraprendere che l'Italia sta registrando indicatori macroeconomici estremamente positivi". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio in apertura dell'Assemblea generale di Confcommercio, in corso all'Auditorium della Conciliazione di Roma.

“L'economia sta sostanzialmente dimostrando la sua solidità, la sua resilienza, anche e soprattutto sul fronte dell'occupazione. Negli ultimi due anni e mezzo è stato creato quasi un milione di posti di lavoro e abbiamo toccato diversi primati: abbiamo raggiunto il record di numero di occupati; la disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte; il precariato diminuisce, i contratti stabili aumentano", ha aggiunto Meloni. Questi dati, ha proseguito, "ci rendono chiaramente orgogliosi e soprattutto sicuri della strategia che abbiamo messo in campo, ma non sono merito del governo, sono soprattutto merito vostro, delle imprese e dei lavoratori di questa nazione"

Tra i temi affrontati, anche la riforma fiscale e il sostegno agli autonomi: “Abbiamo approvato una riforma fiscale attesa da 50 anni… Stiamo rimettendo al centro gli autonomi, i liberi professionisti, i lavoratori per troppo tempo disprezzati”.

Sul fronte economico, Meloni ha rivendicato i risultati raggiunti: “Nel primo trimestre dell’anno, il PIL è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,7% rispetto al primo trimestre del 2024, superando Francia e di Germania. È un dato incoraggiante, soprattutto se teniamo conto della complessa situazione geopolitica internazionale”.

“Negli ultimi due anni e mezzo è stato creato quasi un milione di posti di lavoro… Dati che ci rendono chiaramente orgogliosi, soprattutto sicuri, della strategia che abbiamo messo in campo, ma che non sono merito del governo”, ha specificato. “Il governo si è limitato a fare la parte che gli spetta: creare condizioni migliori per la crescita della competitività”.



Meloni ha poi rilanciato: “Questa è la strada che continueremo a seguire, ovviamente per consolidare la tendenza economica positiva che stiamo registrando, rafforzare la domanda interna, proseguire nel percorso di riduzione della pressione fiscale con un’attenzione particolare al ceto medio”.

Questa è la strada che continueremo a seguire, per consolidare la tendenza economica positiva che stiamo registrando, rafforzare la domanda interna e proseguire nel percorso di riduzione della pressione fiscale, con un’attenzione particolare al ceto medio», ha concluso Meloni. «Sono i nostri obiettivi, e so che sono anche i vostri obiettivi. Di chi ha a cuore questa Nazione e lavora ogni giorno con un solo grande target: rendere l’Italia sempre più grande, più forte e più rispettata nel mondo.

E so che per farlo ho bisogno di voi, ma so anche per farlo posso contare su di voi», ha aggiunto.

Immediata la replica del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, che ha ringraziato Meloni: “Cara Presidente, puoi contare così tanto su di noi che ho mandato a Palazzo Chigi la tessera della Confcommercio”.