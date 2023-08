Meloni convoca l'opposizione per parlare di salario minimo, la Schlein pensa a De Angelis

Mentre il presidente del consiglio Giorgia Meloni convoca il tavolo con le opposizioni per discutere una riforma comune sul salario minimo, il segretario del Partito democratico Elly Schlein ne approfitta per fare polemica, su cose che, con il salario minimo e i poveri, non c’entrano niente. Trovandosi d’avanti il premier, che le parlava nel merito di tutte le tecnicità necessarie per migliorare la condizione salariale di milioni di poveri, la Schlein le ha chiesto del portavoce della Regione Lazio, Marcello De Angelis. Che nulla c’entrava con l’argomento del tavolo.

“Su questo la premier non può stare in silenzio e non può essere ambigua” , ha detto il segretario del Pd che alla Meloni ha chiesto se intendesse chiederne le dimissioni. Dopo sia lui stesso sia il governatore Francesco Rocca hanno chiarito che non intendono farlo. Del resto, come abbiamo raccontato, in passato sono stati numerosi esponenti di sinistra, compreso l’allora presidente della Regione Piero Badaloni, a chiedere la revisione del processo convinti dell’innocenza di Francesca Mambro e Valerio Fioravanti. Perché, dunque, se De Angelis avanza gli stessi dubbi di Badaloni, Angelo Bonelli, Alessio D'Amato, Furio Colombo, Luigi Manconi e Franca Chiaromonte, dovrebbe dimettersi? Perché non risponde lei, Elly Schlein, a questa domanda anziché chiederlo al presidente del consiglio? Non si rende conto che la Meloni ha cose più importanti a cui pensare, a cominciare da chi, nonostante i miliardi spesi per il fallimentare reddito di cittadinanza, è ancora povero? E infatti Meloni non le ha risposto: “ Non intendo occuparmi del responsabile comunicazione della Regione perchè penso che sia competenza della Regione” .