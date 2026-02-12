Meloni: "Blocco navale promessa mantenuta, fermeremo il traffico di esseri umani"

Sul ddl immigrazione approvato dal consiglio dei ministri interviene la presidente del consiglio Giorgia Meloni. "Oggi abbiamo potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo del centrodestra", dice la premier in un videomessaggio diffuso dopo essere atterrata a Liegi, in Belgio - per partecipare in mattinata al Consiglio Ue informale nel castello di Alden Biesen. L'impegno, spiega la premier, è "impedire l'attraversamento delle acque territoriali italiane e di condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazione sottoposte all'interdizione anche in paesi terzi" in caso di "minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale come il rischio di terrorismo ma anche una pressione migratoria eccezionale". L'opzione, sottolinea Giorgia Meloni, è "compatibile con le nuove regole europee che tra l'altro l'Italia ha contribuito a definire". Secondo la Meloni, il ddl immigrazione servirà a "rafforzare il contrasto all’immigrazione illegale di massa e ai trafficanti di esseri umani".

Meloni ricorda il contributo dell'Italia al cambiamento delle regole europee sui migranti "a dimostrazione del fatto che quello che abbiamo fatto in questi anni in Europa sta imprimendo una svolta totale nella gestione del fenomeno, per tutti quelli che dicevano che è impossibile voglio ricordare che niente è davvero impossibile per chi è determinato a fare qualcosa e noi siamo determinati a garantire la sicurezza dei confini e dei cittadini e utilizzeremo tutti gli strumenti che possiamo per garantirla". Insieme al blocco navale, aggiunge "il provvedimento ne prevede molte altre, in particolare proprio per garantire la sicurezza ci sono procedure più veloci per espellere gli stranieri che sono stati condannati, ma si ampliano anche i casi in cui si può espellere uno straniero che delinque, aggiungendo reati come violenza pubblico ufficiale, riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, perché se vuoi vivere in Italia devi rispettare le leggi dello Stato italiano oppure viene espulso".

Ancora: "Ci appelliamo ora al Parlamento perché approvi velocemente queste norme e vediamo quante delle forze politiche che vengono in Tv a dire che il Governo non fa abbastanza per la sicurezza saranno

disposte anche a darci una mano per garantire quella sicurezza". E conclude: "Noi ce la stiamo mettendo tutta, speriamo solo che tutti facciano la loro parte senza creare ostacoli fantasiosi e dal chiaro sapore ideologico".