Meloni esulta: "Un milione di occupati in più, la nostra idea di Italia ìprende forma"

L’aumento dell’occupazione e il calo del tasso di disoccupazione (ai minimi da aprile 2007), tante buone notizie per il governo dai dati provvisori “Occupati e disoccupati” di febbraio dell’Istat. È grande la soddisfazione di Giorgia Meloni: "Quando questo Governo ha iniziato il proprio mandato, nell’ottobre del 2022, il numero di occupati in Italia era di 23 milioni e 231 mila. Oggi, la rilevazione dell’Istat ci dice che, a febbraio 2025, quel numero era già salito a 24 milioni e 332 mila: oltre un milione di occupati in più. È il frutto del lavoro di tanti, in primis delle imprese", le sue parole sui social.

Il primo ministro ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti dal suo esecutivo, con la consapevolezza che resta ancora della strada da fare: "Come Governo abbiamo cercato di fare la nostra parte: in poco più di due anni, abbiamo lavorato con l’obiettivo di creare opportunità, sostenere le imprese e ridare dignità al lavoro. È la nostra idea di Italia che prende forma, passo dopo passo". "Molto c’è ancora da fare e non ci fermeremo, perché il lavoro è la prima risposta a chi vuole una Nazione più forte e un futuro più prospero", ha concluso la Meloni.

Dati importanti, frutto di scelte strategiche e di politiche sociali mirate e concrete. Esulta anche Marina Calderone.

L'odierna rilevazione Istat "conferma un trend che premia le nostre politiche: cresce l'occupazione e scende la disoccupazione, nonostante un momento di grande incertezza a livello internazionale” ha spiegato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali: “Sono numeri importanti, soprattutto per quanto riguarda i giovani e questo ci rende molto soddisfatti in attesa di ulteriori misure per incentivare il lavoro giovanile, quello femminile e l'occupazione nel mezzogiorno".