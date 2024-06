"Meloni fa flop in piazza". Ma spuntano le foto che smentiscono le balle della sinistra

La sinistra ci prova ancora una volta, ovviamente a ridosso di un appuntamento elettorale che la vede in netto svantaggio. Nel mirino ci sono sempre le piazze del centrodestra: occhi puntati sui luoghi in cui i partiti della coalizione tiene gli ultimi comizi di campagna elettorale. L'obiettivo? Cercare l'angolo giusto per scattare una foto, diffonderla sui social e gridare al flop. Lo stesso è accaduto ieri contro Giorgia Meloni, che da Piazza del Popolo a Roma ha tirato la volata in vista delle elezioni Europee della prossima settimana.

Lo schema è sempre lo stesso e anche in queste ore il copione è stato rispettato. In tempo zero le bacheche dei social sono state tempestate di immagini per far credere che l'evento del presidente del Consiglio fosse una disfatta. Il messaggio che si voleva far passare era chiaro: a sette giorni dal voto Fratelli d'Italia è in crisi e, come dimostra la piazza quasi deserta, si prospetta un risultato negativo alle urne. Peccato che ci sia un piccolo particolare: diverse foto sono state scattate prima dell'inizio dell'intervento di Meloni. Un dettaglio tutt'altro che irrilevante che finisce per rovinare i piani di una sinistra che sperava di poter cavalcare l'onda di una presunta batosta per FdI.

I sogni rossi si sono frantumati contro lo scoglio della realtà. Infatti diversi presenti hanno postato foto in tempo reale per smentire la narrazione della sinistra e testimoniare la numerosa partecipazione a Piazza del Popolo. Migliaia di persone da tutta Italia hanno risposto presente e hanno reso caloroso l'appuntamento in vista delle Europee.

A far discutere è stato anche uno scatto di Fanpage, che si è affrettato a scrivere: " Meloni non riempie la piazza: il comizio decisivo di Piazza del Popolo è un mezzo flop ". Ma l'immagine si concentra sul fianco della piazza e non sul vero cuore centrale. Certo, sia chiaro: ormai nessun politico è in grado di chiamare a raccolta centinaia di migliaia di elettori come nel passato. Ma non si può certo parlare di flop. Anche perché da Fratelli d'Italia parlano di circa 30mila persone che hanno presto parte all'iniziativa. Altro che débâcle.

Nella foto in alto, quello che scrivono su @fanpage. Nella foto in basso, la realtà. O stanno scoppiando i loro fegati o i loro cervelli. pic.twitter.com/JNCwIZuV4K — Simona (@Simona45104788) June 1, 2024

Sulla questione è intervenuta Rita Dalla Chiesa, deputata di Forza Italia, allegando una foto che mette in evidenza la folla presente: " E questo sarebbe il flop a Piazza del Popolo di cui parla la sinistra? ".

