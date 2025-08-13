Meloni: "Forte unità intenti su pace giusta e sostegno a Kiev"

Avanti con gli Stati Uniti per fermare la guerra in Ucraina: questa la strada tracciata da Giorgia Meloni. Il primo ministro ha partecipato insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ai leader di Finlandia, Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, dell’Unione Europea e della Nato, a una telefonata con Trump e ha espresso "apprezzamento per gli sforzi profusi dal presidente Trump", ribadendo "l’importanza di continuare a lavorare con gli Stati Uniti per fermare il conflitto e raggiungere una pace che assicuri la sovranità e la sicurezza dell’Ucraina".

La Meloni ha poi tenuto a ringraziare il leader di Kiev Volodymyr Zelensky "per la serietà dimostrata finora nella ricerca di una soluzione diplomatica". "Accolta con favore", inoltre, la partecipazione americana con il vicepresidente JD Vance alla riunione dei "Volenterosi", nel solco di quanto avvenuto per la prima volta a Roma a margine della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina di luglio.

La Meloni "si è detta molto soddisfatta dall'unità di intenti e dalla capacità di dialogo che l'Occidente sta dimostrando di fronte a una sfida fondamentale per la sicurezza e la difesa

del diritto internazionale", riporta ancora Palazzo Chigi: "È ora il momento di vedere quale sarà, in Alaska, l'atteggiamento della Russia che finora non ha inteso fare alcun significativo passo in avanti".