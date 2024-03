Meloni gioca a biliardino coi militari italiani: il match diventa virale

Abituata a giocare da centravanti e a dribblare con abilita i suoi detrattori, stavolta Giorgia Meloni si è ritrovata in difesa e in porta. Impegnata a parare i colpi degli sfidanti. In questo caso, però, il match non era politico e al posto dell'agonismo c'erano i sorrisi. In un video amatoriale pubblicato nelle scorse ore sui social dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, il premier è stato immortalato mentre giocava a biliardino con alcuni militari dell’esercito italiano. Il curioso fuoriprogramma è avvenuto durante la visita che la presidente del Consiglio aveva fatto giovedì ai contingenti che operano in Libano, nella base di Shamaa, nel sud del Paese.

Dopo gli impegni istituzionali e le parole di apprezzamento rivolte ai nostri soldati ("L'Italia vi è grata. Sono qui soprattutto a dire grazie a nome dell'Italia per aver scelto di indossare la divisa"), Meloni si è concessa un momento decisamente più informale con i militari impegnati nel Paese mediorientale. Nelle imagini catturate da Crosetto si vede il premier impugnare le aste del biliardino che muovono rispettivamente la difesa e il portiere. "Attenzione, match point", esclama una voce fuori campo, a sottolineare la solennità (chiaramente giocosa) del momento. La palla corre così sul biliardino, tra colpi e stop. Per un attimo tutti restano con lo sguardo fisso sulla partita in corso.

Grazie Presidente @GiorgiaMeloni per la sua vicinanza vera a tutte le donne e gli uomini della Difesa. pic.twitter.com/2VKINbJMps — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) March 28, 2024

A un tratto, un militare assesta un colpo vincente e a subire il gol è proprio la squadra della Meloni. Attorno al biliardino si sciolgono i sorrisi. Ed è un'immagine bella da vedere quella di un presidente del Consiglio che condivide anche un momento di svago con gli uomini e le donne che servono e rappresentano il Paese lontano da casa, nelle zone più strategiche dello scacchiere internazionale. Prima che il gioco riprenda dopo il gol, Giorgia conta le reti messe a segno dagli avversari: "Stanno a quattro". C'è margine di recupero, forse.

"Grazie Presidente Giorgia Meloni per la sua vicinanza vera a tutte le donne e gli uomini della Difesa", ha scritto il ministro Guido Crosetto a commento di quelle immagini da lui stesso postate in rete e subito diventate virali. Dopo il discorso ufficiale al contingente italiano in Libano, il premier aveva ricevuto un mazzo di rose dai militari, con i quali ha posato per una serie di selfie, inclusi quelli con tre soldatesse e quello con lo staff della cucina dell'Esercito.

A ridosso di Pasqua non poteva mancare un uovo di cioccolato, incartato con i colori della bandiera italiana.