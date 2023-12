"Ha tradito gli elettori". "Bugie da sinistra". Rissa tv tra Occhetto e Donzelli

La conclusione di un anno, come nella vita anche in politica, diventa tempo di bilanci e valutazioni. La sinistra italiana, costretta a guardare l’esecutivo dai banchi dell’opposizione, non perde l’occasione per distribuire pagelle al presidente del Consiglio e, di conseguenza, al governo che presiede. È questo il caso di Achille Occhetto, ex segretario del Pci e figura simbolo della gauche nostrana che, intervenendo nello studio di La7 di In Onda, ha attaccato la presidente di Fratelli d’Italia: “Giorgia Meloni – ha evidenziato Occhetto - non ha fatto quello che aveva detto in campagna elettorale”.

La provocazione di Occhetto

La provocazione dell’ultimo segretario del Partito Comunista Italiano ha suscitato la reazione piccata di Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione del partito di Meloni e ospite dei conduttori Luca Telese e Marianna Aprile. “La sinistra – ha esordito Donzelli - raccontava che avremmo fatto sfaceli al potere. Invece questi danni non arrivano, e non perché Meloni è incoerente, ma perché la sinistra aveva raccontato cose non vere”.

La risposta dell’esponente di FdI, inutile nascondersi dietro un dito, evidenzia un paradosso vero della sinistra. La mostrificazione dell’avversario fatta durante la campagna elettorale dell’anno scorso è un dato innegabile. L’evocazione di un Ventennio fascista consegnato alla storia e la previsione di un disastro finanziario dietro l’angolo, giova ricordarlo, erano le parole d’ordine della sinistra mediatica e politca d'allora. Ora, che Meloni non abbia portato a termine le sue proposte “oltraggiose”, sempre secondo lo schema ideologico di sinistra, dovrebbe essere un risultato positivo per il Paese. Nient’affatto: l’importante è attaccare la premier di destra.

La stoccata di Donzelli

“L’anno è cominciato con una cosa bizzarra – ha replicato Occhetto - e anche un po’ stravagante, cioè che tutti si sono stupiti perché la Meloni non faceva quello che aveva detto in campagna elettorale ”. Che poi ha proseguito nella sua valutazione: “La Meloni ha preso anche un po’ in giro l’opposizione, dicendo credevate che avrei fatto quelle cose tremende che avevo preannunciato prima delle elezioni, invece vi siete sbagliati” . Un doppiopesismo smontato in piccoli pezzi da Giovanni Donzelli. “Io sono Giorgia, quello che c’è nel libro – ha risposto Donzelli - non è quello che blaterava la sinistra, ma è quello che sta facendo Meloni, che quindi è coerente con quanto promesso”.