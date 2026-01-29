Leggi il settimanale
Interni

Meloni incontra i soldati di Strade sicure: "Nessun depotenziamento"

La presidente del Consiglio ha pubblicato sui social alcune foto vicino ai blindati e ai militari impegnati nella Capitale

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato alcune foto vicino ai blindati e ai militari impegnati nella Capitale. "Altro che depotenziamento di Strade Sicure- scrive -.

Alla stazione Termini e al Colosseo arrivano i carri “puma” dell’Esercito Italiano. Questa mattina sono andata a ringraziare i nostri militari impegnati nelle città per il loro lavoro a difesa della sicurezza dei cittadini".

