Meloni incontra i soldati di Strade sicure: "Nessun depotenziamento"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato alcune foto vicino ai blindati e ai militari impegnati nella Capitale. "Altro che depotenziamento di Strade Sicure- scrive -.Alla stazione Termini e al Colosseo arrivano i carri “puma” dell’Esercito Italiano. Questa mattina sono andata a ringraziare i nostri militari impegnati nelle città per il loro lavoro a difesa della sicurezza dei cittadini".
