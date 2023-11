"Accordo con Albania innovativo e replicabile". Meloni conferma la strategia sui migranti

Dopo l'incontro bilaterale a Palazzo Chigi di tre giorni fa con il primo ministro della Slovenia, Robert Golob, oggi Giorgia Meloni è stata ricevuta a Zagabria dall'omologo croato, Andrej Plenković. Italia e Croazia intendono lavorare sempre più insieme e in modo sinergico, come ha affermato il presidente del Consiglio al termine del colloquio: " Nel mio primo anno di governo ci siamo spesso trovati d'accordo con il primo ministro: cultura, energia, difesa, un settore in cui possiamo rafforzare le nostre relazioni ". La premier, inoltre, si dice contenta di avere portato la presenza del primo ministro italiano in Croazia a vent'anni dall'ultima visita: un fatto " inspiegabile per la vicinanza non solo geografica ma anche storica che ci accomuna e per la forza delle nostre relazioni " che sono " eccellenti ", sottolinea Meloni.

"Interesse da altri Paesi Ue su accordo con Albania"

Il tema dei migranti resta al centro dell'agenda delle relazioni contro gli altri partner europei. I due Paesi sono d'accordo sul fatto che la crisi migratoria sia senza precedenti e che si debba lavorare sulla dimensione esterna: " Prima si discuteva soprattutto di come risolvere il problema una volta che è sul nostro territorio " mentre " oggi ci interroghiamo tutti insieme come si risolve il problema a monte con una diversa cooperazione con i Paesi africani ", conferma Meloni. In questo senso, in occasione del punto stampa comune con Plenković, il capo del governo italiano torna a parlare del patto con Edi Rama per la costruzione di due centri di detenzione per migranti, ha detto: " L'accordo con l'Albania è molto innovativo e intelligente - ha ribadito la premier -. Mi sembra che sia stato ricevuto con molto interesse dagli altri Paesi europei. Dipenderà dalla nostra capacità di farlo funzionare nel migliore dei modi e penso che possa essere un esempio da replicare. L'Italia - aggiunge - ha scelto di essere pioniera in un momento in cui abbiamo bisogno di strade nuove nell'affrontare un problema che sinora non abbiamo gestito nel migliore dei modi ".

Meloni: "Passi in avanti su Patto di Stabilità"