La Meloni nel mirino degli anarchici

Sui muri di Bologna la scritta "sei la prima della lista"

Una scritta con minacce è apparsa su un muro bolognese.

La foto con la frase «Giorgia Meloni sei la prima della lista» insieme a un simbolo anarchico è stata pubblicata sui social dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, tra i primi a denunciare quanto accaduto. «Saluti dalla tollerante e democratica Bologna.

Ps ma non erano a destra gli odiatori?» è il commento di Bignami che accompagna la foto.

Solidarietà dal sindaco Matteo Lepore: «La nostra condanna sarà sempre ferma e unanime di fronte a ogni forma di violenza politica».

