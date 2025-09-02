La Meloni nel mirino degli anarchici

Una scritta con minacce è apparsa su un muro bolognese.
La foto con la frase «Giorgia Meloni sei la prima della lista» insieme a un simbolo anarchico è stata pubblicata sui social dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, tra i primi a denunciare quanto accaduto. «Saluti dalla tollerante e democratica Bologna.Ps ma non erano a destra gli odiatori?» è il commento di Bignami che accompagna la foto.
Solidarietà dal sindaco Matteo Lepore: «La nostra condanna sarà sempre ferma e unanime di fronte a ogni forma di violenza politica».