Meloni a Niscemi, sopralluogo sulle zone colpite

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata a Niscemi (Caltanissetta) per rendersi conto di persona di ciò che è accaduto, con un'intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela. La premier, assieme al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, ha poi partecipato a una riunione operativa nel Comune. Con loro anche il sindaco Massimiliano Conti, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e il deputato di Avs Angelo Bonelli. Prima di raggiungere la cittadina Meloni ha sorvolato in elicottero le aree colpite dalla frana di questi ultimi giorni. Quella di Niscemi è stata solo la prima tappa della missione nei territori siciliani colpiti dal maltempo.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo a SkyTg24 ha detto: "A Niscemi c'è una situazione senza precedenti: ho visto di persona un paese che rischia di crollare davanti a un vuoto enorme. Bisogna rimboccarsi le maniche, cosa che stiamo facendo. Studieremo un piano urbanistico di ricostruzione parziale di quella struttura, lontana dalla frana.

Le risorse le individueremo, c'è tutta la buona volontà".

Intanto ieri la segretaria del Pd, Elly Schlein, si è precipitata in Sicilia soltanto per attaccare il centrodestra, gridando provocatoriamente ai quattro venti: "Usate i soldi del Ponte sullo Stretto".