Meloni a Niscemi in visita alle aree colpite dal ciclone Harry

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, col capo della protezione civile Fabio Ciciliano, ed è stata accolta dal sindaco Massimiliano Conti. La premier ha fatto una ricognizione nelle zone devastate dalla frana dopo quella del 28 gennaio scorso, subito dopo che il ciclone Harry si è abbattuto sulla Sicilia.

Secondo quanto si apprende, Meloni sta effettuando un sopralluogo nella zona rossa di Niscemi, comune in provincia di Caltanissetta dove lo scorso 25 gennaio si è verificata una frana di grandi

dimensioni a ridosso della parte sud del centro abitato che ha determinato l'immediata evacuazione della popolazione residente nell'area. Dopo la ricognizione ha incontrato un gruppo di sfollati nella sede del Municipio.