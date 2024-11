Meloni non sarà a Bologna: parteciperà al comizio del centrodestra in videocollegamento

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorgia Meloni non sarà a Bologna per la chiusura della campagna elettorale di Elena Ugolini, candidata del centrodestra alla presidenza dell’Emilia-Romagna. Una scelta obbligata per il primo ministro, bloccato a Roma dal protrarsi dell’incontro con i sindacati sulla legge di bilancio, durato più di cinque ore. Secondo quanto reso noto Meloni – in qualità di leader di Fratelli d’Italia – interverrà in videocollegamento all’evento che vedrà protagonista anche gli altri leader della coalizione, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

L’arrivo della premier a Bologna era particolarmente atteso anche per quanto accaduto nella giornata di sabato, con gli scontri tra antagonisti e polizia seguiti dalle polemiche politiche tra fazioni opposte. Ma le tensioni non mancano. All’esterno dell’hotel Savoia Regency – sede dell’evento – sono state dispiegate ingenti forze di polizia. Presente in zona anche un gruppo di esponenti di Potere al popolo: “Meloni, Salvini, Lepore, Piantedosi: fermiamo la filiera della repressione”, recita lo striscione esposto.

I fatti di sabato hanno alzato l’asticella dello scontro, con botta e risposta al vetriolo tra il comune di Bologna e il governo sulla gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il sindaco dem Lepore: “Ci hanno mandato 300 camicie nere” , le sue parole in riferimento al governo.

“irresponsabile”

“Sono stupefatto dalle dichiarazioni del sindaco Lepore al quale, come doveroso, il Governo ha sempre assicurato ogni forma di convinta e leale collaborazione, da ultimo in occasione della recente alluvione della città e delle connesse polemiche che ne sono conseguite”

Tranchant la replica del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha definitoinsinuare regie o interventi da Roma:. Seguiranno aggiornamenti.