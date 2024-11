Meloni: "Non vincere sempre aiuta a mantenere i piedi per terra"

Ascolta ora 00:00 00:00

"I cittadini hanno sempre ragione" . Giorgia Meloni, a margine dei lavori del G20, interviene sull'esito delle Regionali di ieri e si dice "dispiaciuta in particolare dalla non conferma del governo in Umbria, ma ho voluto fare il mio in bocca al lupo ai due presidenti eletti".

Il presidente del Consiglio respinge così le "ricostruzioni surreali" lette sugli organi di stampa in merito al suo giudizio sulla governatrice dell'Umbria Donatella Tesei che "ha lavorato bene, l'ho sostenuta e - dice - lo rivendico". E con fair play aggiunge: "I cittadini hanno scelto un'altra parte, ne prendiamo atto e faremo le nostre valutazioni". Il presidente del Consiglio, però, ci tiene a sottolineare che negli ultimi due anni il centrodestra ha vinto le Politiche ed è stato premiato "alle elezioni europee e in 11 elezioni tra regioni e province autonome su 14" . Meloni si dice ancora "molto ottimista sul consenso dei cittadini" e conclude il capitolo Regionali sentenziando: " Ogni tanto fa anche bene perdere, non vincere sempre, per mantenere i piedi per terra".

Il presidente del Consiglio è, poi, intervenuta sulle parole del ministro Valditara pronunciate ieri in occasione della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin che si è tenuta ieri alla Camera: "Il tema della violenza sulle donne è un tema che siamo purtroppo lontani dal risolvere, le cause vanno affrontate tutte, ci sono dei dati che - ha detto in difesa di Valditara - parlano anche di un'incidenza significativa dell'immigrazione illegale di massa su questo tema ed è una delle ragioni per cui l'Italia lavora per fermare l'immigrazione illegale di massa e continuerà a lavorare". Il premier ha, inoltre, assicurato l'impegno del governo "per combattere una piaga davanti a cui non ci possiamo tirare indietro o girarci dall'altra parte" . Meloni non si è sottratta neppure alle domande sulla polemica Musk-Mattarella affermando che: "Le parole del Presidente della Repubblica sono state importanti ed è sempre importante sentire difendere la sovranità nazionale contro le ingerenze straniere". Il presidente del Consiglio ha, poi, ironizzato: "Tra le tante imprese portate a casa da Elon Musk c'è pure quella di far rivendicare la sovranità nazionale alla sinistra: credo sia più difficile che andare su Marte". Meloni, sorridendo, ha ricordato anche che la sinistra "straccia le vesti dopo aver chiesto a Olaf Scholz di dire come votare o aver chiesto alla Commissiona europea di sanzionare l'Italia...". Sul sottosegretario Andrea Del Mastro, invece, è stata lapidaria: "Ha detto che gode nel vedere non respirare la mafia, se questo vi scandalizza ne prendo atto".

