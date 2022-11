Meloni: "Un freno al traffico di esseri umani. Così difenderemo i confini"

"Apprezzamento per la decisione della Francia di condividere la responsabilità dell'emergenza migratoria, fino ad oggi rimasta sulle spalle dell'Italia e di pochi altri stati" , così in una nota il premier Giorgia Meloni. Il dossier Ocean Viking ha tenuto banco negli ultimi giorni e oggi è arrivata la svolta, con il governo Macron deciso ad aprire il porto di Marsiglia alla nave che batte bandiera norvegese.

La soddisfazione del premier Meloni

Il primo ministro ha ribadito la necessità di proseguire in questa linea con gli Stati più esposti, così da trovare "una soluzione condivisa e comune, per fermare la tratta degli esseri umani e gestire in modo legale ed equilibrato il fenomeno che ha assunto dimensioni epocali" . Meloni ha ribadito che l'emergenza immigrazione è un tema europeo: "E come tale deve essere affrontato, nel pieno rispetto dei diritti umani e del principio di legalità" .

"Il governo non tradirà la parola data"