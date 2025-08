Meloni, la torta e i dolci di Saied. La premier festeggia Tajani in elicottero

Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono partiti insieme dall’aeroporto militare della Cecchignola. Cinquanta minuti di elicottero per arrivare ad Ancona e prendere parte alla presentazione degli Interventi del governo per la regione Marche. Un appuntamento istituzionale, ma che apre di fatto la campagna elettorale per le regionali con il governatore uscente Francesco Acquaroli che punta alla riconferma.

Un volo che è l’occasione per una chiacchierata a due sul complicato rebus delle candidature alle regionali, oltre che per festeggiare il compleanno del vicepremier e ministro degli Esteri. A cui Meloni decide di riservare una sorpresa, presentandosi in elicottero con una piccola torta e con dei dolci che le aveva regalato il presidente Kaïs Saïed durante la sua recente visita in Tunisia.

Un festeggiamento che prosegue al termine dell’incontro che si tiene nella Mole Vanvitelliana.

Con Tajani che viene circondato da una ventina di esponenti di Forza Italia che intonano un “tanti auguri a te”. L’incontro di Ancona - a cui partecipa in videocollegamento anche Salvini - è l’occasione per allargare la Zes (zona economica speciale) a Marche e Umbria.