Meloni in Uzbekistan: "Rafforzare ancora di più il partenariato"

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la visita in Uzbekistan accolta dal Presidente Shavkat Mirziyoyev

"L'Uzbekistan è un partner molto, molto importante. Le nostre sono relazioni solide, eccellenti già da molto tempo. Già dal 2023 abbiamo cercato di portarle ad un altro livello con il partenariato strategico: e ora, tentiamo di rafforzare ancora di più il partenariato. Le materie sulle quali cooperare sono moltissime e sono molto contenta del fatto che siamo stati molto concreti nella volontà di mettere in campo su tutte le materie prioritarie un lavoro, che a partire da oggi, si farà sempre più concreto e cadenzato". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rivolgendosi al presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev nel corso delle dichiarazioni aperte alla stampa, a Samarcanda.



Quelli in corso a Samarcanda, si legge sul sito del governo uzbeko, sono "colloqui di alto livello, durante i quali si prenderanno in considerazione le questioni relative all'ulteriore rafforzamento delle relazioni di partenariato strategico e all'espansione della cooperazione su più fronti. L'attenzione sarà rivolta alla promozione di progetti di interazione innovativa e di scambio umanitario. Prevista la firma di un pacchetto di accordi bilaterali". L'agenda della presidente del Consiglio Giorgia Meloni prevede la visita in Uzbekistan, prima tappa della sua prima missione in Asia centrale. La premier è stata accolta con gli onori militari al centro congressi. Al termine dell'incontro si terrà la cerimonia della firma degli accordi tra i due Paesi.



Il vertice in corso, viene sottolineato, dà seguito agli accordi raggiunti durante la visita ufficiale di Mirziyoyev in Italia nel giugno 2023. Meloni è arrivata ieri sera a Samarcanda dove, accompagnata da Mirziyoyev, ha visitato il complesso architettonico del Registan. "La piazza Registan, famosa in tutto il mondo e inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, è il principale biglietto da visita del nostro Paese e riflette il potenziale creativo di grandi antenati - spiega il governo uzbeko -. L'illustre ospite ha avuto modo di conoscere in dettaglio i fatti storici della costruzione di questa perla dell'architettura orientale, le peculiarità delle soluzioni architettoniche e delle decorazioni, gli eventi e le personalità di spicco associate a questo luogo, nonché il patrimonio culturale del popolo uzbeko". I due leader hanno poi visitato il parco storico ed etnografico dell'Eternal city.

Nel pomeriggio è prevista la visita culturale a Piazza del Registan, dove la premier ieri sera al suo arrivo ha assistito ai giochi di luce che ogni sera illuminano l'area patrimonio Unesco. A seguire la premier volerà in Kazakistan per partecipare, venerdì mattina alle 10:30 (le 7.30 in Italia), all'Astana International Forum. A seguire si terrà nella capitale kazaka l'incontro con il presidente Qasym-Jomart Kemeluly Toqaev (al Palazzo Presidenziale Akorda). Anche qui è prevista una cerimonia di scambio degli accordi.

Alle 15 (mezzogiorno in Italia) Meloni sarà al Palazzo dell'Indipendenza per incontri bilaterali con i presidenti di Turkmenistan, Tagikistan e Kirghizistan. Alle 16:30 (le 13.30 italiane) si terrà il vertice Italia - Asia Centrale.